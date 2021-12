Após quase dois anos, Barradão volta a ter um Ba-Vi

Depois de passar cinco meses em reforma no primeiro semestre de 2014 e viver dois anos à sombra da Fonte Nova, inaugurada em abril de 2013, chegou a hora de o Barradão, enfim, retomar sua história em clássicos.

A partir das 16h deste domingo, 1º, Bahia e Vitória duelam pela 5ª rodada do Baianão. Nos últimos dois anos, o estádio rubro-negro só sediou um Ba-Vi, em maio de 2013. No mesmo período, até Pituaçu recebeu dois. A Fonte Nova, por sua vez, foi palco de nove. Acompanhe aqui o clima de pré-jogo no Portal A TARDE.

Quem não esconde a felicidade pelo regresso do Barradão aos clássicos são os rubro-negros, claro. Em casa, a torcida do Vitória será maioria folgada, até porque 90% das arquibancadas estão reservadas para ela. Com o clima favorável, time e comissão técnica afirmam se sentir mais fortes com a bola rolando.

"Teremos 20 mil torcedores nos apoiando e esses caras vão nos ajudar muito. Estou confiante de que vamos fazer uma bela partida e dar uma resposta em campo", comentou o treinador Ricardo Drubscky.

No total, o Barradão sediou 44 Ba-Vis. Foram 11 empates, 23 triunfos rubro-negros e 10 tricolores. O retrospecto e o ambiente desfavorável, porém, não assustam o Bahia.

"Sabemos que o número de torcedores nossos será pequeno. Mas confio que, mesmo limitados a 10% das arquibancadas, os tricolores construirão uma atmosfera positiva a nosso favor. E o time chega para o Ba-Vi muito motivado, até pela magnitude da partida", declarou o técnico Sérgio Soares.

Na história, o Tricolor acha exemplos para sustentar a confiança. Entre seus 10 triunfos no Barradão, estão goleadas como 3 a 0, em 1998, e 4 a 1, em 2008. Fora os dois campeonatos conquistados na casa rival: o Baiano de 1998, mesmo após a derrota por 1 a 0 (havia vencido o jogo de ida, na Fonte Nova, por 2 a 0), e o Nordestão de 2002, com um empate em 2 a 2.

Porém, lá a maioria das glórias são do Vitória, que deu a volta olímpica no Barradão diante do arquirrival nos Campeonatos Baianos de 1997, 2000, 2004, 2005, 2009, 2010 e 2013. Em meio a seus triunfos, estão goleadas como 5 a 2, em 1996, e 6 a 2, em 2005. Este último é também o Ba-Vi com a maior quantidade de gols da história do estádio.

Invicto

O Leão, também por causa da recente escassez de Ba-Vis no Barradão, defende agora uma invencibilidade de aproximadamente quatro anos sem perder para o arquirrival em seu estádio.

O último triunfo do Esquadrão de Aço no local foi por 3 a 2, em maio de 2011. Apesar da derrota, o Rubro-Negro ainda saiu na vantagem, pois eliminou o Tricolor naquela semifinal de Estadual, pois possuía melhor campanha e havia vencido o jogo de ida, em Pituaçu, por 1 a 0.

"Hoje, precisamos saber usar o fator casa a nosso favor. O torcedor vai nos ajudar se estivermos bem em campo. Se isso acontecer, o Barradão assustará ainda mais nosso adversário", afirmou Drubscky. Soares devolveu: "Clássico é sempre clássico. É maior do que qualquer partida e vamos fazer de tudo para vencê-lo

