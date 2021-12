Após punição, jogador escocês treina vestido de fada

O último treino do ano do Partick Thistle, da segunda divisão da Escócia, não foi nada convencional. Como punição pelo pior rendimento entre os atletas do elenco da semana anterior, o jogador Gary Fraser treinou, no dia último dia 31, vestido com uma fantasia de fada rosa.

A divertida punição parece não ter mexido com o humor dos atletas da equipe escocesa, que treinaram normalmente. Os companheiros de Fraser se mostraram sérios durante a atividade no campo, assim como a vítima da punição.

No final do ano de 2013, o jogador escocês foi suspenso por nove jogos por conta de uma agressão a um adversário, em partida válida pelo sub-20, contra o Dunfermline.

