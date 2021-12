Após punição e acidente polêmico, Rossi diz já trabalhar para prova em Valência

Após declarar que poderia até ficar fora da última etapa da temporada 2015 da MotoGP em protesto contra a punição imposta a ele por causa de um polêmico acidente na prova da Malásia, no último fim de semana, Valentino Rossi parece ter voltado atrás na sua declaração e garantiu que já iniciou a sua preparação para a corrida em Valência.

MotoGP 2015: Rossi e Márquez se tocam no GP da Malásia

"Obrigado a todos pelo grande apoio, ler vocês me ajudou a superar a amargura e a chateação. A partir de hoje estou trabalhando para Valência", escreveu Rossi em seu perfil no Twitter, garantindo que participará da última prova do campeonato, marcada para 8 de novembro.

Rossi está envolvido em uma briga acirrada com o espanhol Jorge Lorenzo pelo título da temporada 2015 da MotoGP, mas um acidente com Marc Márquez, também da Espanha, no último fim de semana, durante a etapa da Malásia, acabou por ofuscar essa disputa.

Na sétima volta da prova malaia, no circuito de Sepang, Rossi atingiu Márquez com o joelho esquerdo em uma disputa de posição, o que provocou a queda e o abandono do espanhol. O italiano concluiu a corrida na terceira colocação, mas posteriormente foi punido e terá que largar na etapa de Valência na última colocação.

Rossi chega para a corrida em Valência na liderança do campeonato com 312 pontos e sete de vantagem para Lorenzo. Diante desse cenário o italiano precisa de um segundo lugar para garantir o título da MotoGP sem depender do resultado do espanhol. Para isso, porém, terá que realizar uma impressionante prova de recuperação.

