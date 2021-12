Após publicar foto ao lado de Flávio Bolsonaro, Neymar bloqueia comentários em rede social

Após publicar uma foto Instagram ao lado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-SP), Neymar bloqueou todos os comentários de sua conta na rede social neste domingo, 3. A imagem viralizou e mostra o jogador com uma moldura dos pés para exibição na calçada da fama do Maracanã.

“Muito feliz e orgulhoso de poder fazer da história do futebol e me juntar ao lado de tantos craques que deixaram seus pés marcados no Maracanã”, escreveu Neymar.

adblock ativo