Após procedimento cirúrgico, Luxemburgo comanda Vasco em jogo desta quinta

O maior reforço do Vasco para esta temporada, o treinador Vanderlei Luxemburgo, vai comandar o time nesta quinta-feira, 28, contra o São Paulo. O técnico, que foi diagnosticado com câncer de pele, passou por um procedimento médico, mas já está bem.

“Fiz a cirurgia e deu tudo certo. O tumor era maligno, mas pequeno e não se ramificou. Agradeço aos torcedores e a todos que oraram por mim. Estarei junto com a equipe”, explicou o treinador vascaíno.

Quem comandou os últimos coletivos do Vasco foi o auxiliar-técnico Mauricio Copertino. A tendência é que o time siga jogando no esquema tático 4-4-2. Entre os jogadores, a novidade é o retorno do lateral-esquerdo Henrique no lugar de Danilo Barcelos.

