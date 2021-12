Após prêmio, Messi admite que falta um título no currículo

Melhor jogador do mundo pelo quarto ano seguido, o argentino Lionel Messi afirmou nesta segunda-feira, 7, que apesar da alegria pela conquista da Bola de Ouro, ainda "falta" a ele vencer uma Copa do Mundo com a seleção de seu país.

A constatação foi feita logo após a entrega do prêmio, em cerimônia realizada em Zurique, na Suíça. Apesar disso, o jogador afirma que a seleção argentina vive um forte crescimento, principalmente por causa do apoio da torcida.

"As pessoas estão com a seleção. Fazia tempo que essa química havia se perdido e estou feliz por ter terminado o ano tão bem, que ganhamos praticamente todos os jogos", comentou Messi.

O atacante explicou que é por isso que um de seus principais objetivos para 2013 é "manter o nível com minha equipe e com a seleção".

Sobre a entrega do prêmio, realizada hoje, Messi revelou ter se emocionado por ter sido aplaudido de pé pelo público que acompanhava o evento. O argentino ainda garantiu que cada Bola de Ouro conquistada é diferente uma da outra, por isso, a grande importância de cada uma delas.

