Após pontuar, Patrick busca mais pontos na Stock Car

O piloto baiano Patrick Gonçalves disputa neste domingo, 16, sua quarta prova na Stock Car, no GP que acontece no autódromo de Cascavel, no Paraná. Após conseguir marcar seu primeiro ponto na categoria durante a prova no circuito de rua do CAB, em Salvador, o piloto da Carlos Alves Competition quer manter a fase crescente.

Para Patrick, o fato do autódromo ser novo para todos os pilotos pode ser benéfico para o baiano. "Só estamos crescendo a cada corrida. E eu ainda estou na quarta. É um pista nova. Eu nunca andei e os meus concorrentes também não. Então, se o carro tiver o mesmo desempenho que teve em Salvador, acredito dá para fazer uma boa corrida e somar mais pontos".

A prova de Cascavel será transmitida pela TV Globo, a partir das 9h35 do domingo, 16. Nesta sexta-feira, 14, acontecem os treinos livres. No sábado, 15, a partir das 12h10, ocorre o classificatório.

adblock ativo