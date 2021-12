Após perder no quali em Madri, Bia Haddad Maia cai 6 posições no ranking da WTA

Eliminada já em sua estreia no qualifying do Torneio de Madri, na semana passada, a brasileira Beatriz Haddad Maia caiu seis posições no ranking da WTA, que foi atualizado nesta segunda-feira, 7, e passou a figurar na 69ª posição no geral.

Única tenista do País no Top 100 do tênis feminino mundial, Bia também deverá amargar uma queda de mais 20 colocações na próxima atualização da listagem, pois não conseguirá defender nesta semana os 140 pontos que somou nesta mesma época do ano passado, quando conquistou o título do Torneio de Cagnes-Sur-Mer, competição francesa que faz parte do circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Ela pretendia entrar na chave principal do Torneio de Madri para ganhar ritmo e confiança visando o Grand Slam de Roland Garros, que começa no próximo dia 21, em Paris. Na última sexta-feira, no qualificatório da competição espanhola, a brasileira foi derrotada por 2 sets a 0 pela italiana Sara Errani em sua primeira partida desde o início de abril, quando precisou se afastar em seguida das quadras para se recuperar de uma lesão no punho esquerdo.

Bia, entretanto, segue disparada como a melhor tenista do Brasil, que não conta com nenhuma outra jogadora sequer no Top 400 do ranking mundial. A segunda mais bem colocada do País é Gabriela Cé, que caiu quatro posições nesta segunda-feira e ocupa agora o 446º lugar.

O ranking da WTA continua sendo liderado pela romena Simona Halep, com 8.055 pontos, mais de mil de vantagem sobre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, vice-líder, com 6.790. E o principal destaque do Top 20 nesta segunda-feira foi a ascensão da belga Elise Mertens, que subiu da 19ª para a 16ª posição após conquistar, no último final de semana, o título do Torneio de Rabat, no Marrocos.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 8.055 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.790

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.065

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.450

5.º - Jelena Ostapenko (LET), 5.273

6.º - Karolina Pliskova (RCH), 5.100

7.º - Caroline García (FRA), 4.700

8.º - Venus Williams (EUA), 4.276

9.º - Sloane Stephens (EUA), 3.939

10.º - Petra Kvitova (RCH), 3.550

11.º - Angelique Kerber (ALE), 3.025

12.º - Julia Görges (ALE), 2.980

13.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.738

14.º - Madison Keys (EUA), 2.722

15.º - Daria Kasatkina (RUS), 2.570

16.º - Elise Mertens (BEL), 2.520

17.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.505

18.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.318

19.º - Magdalena Rybarikova (ESQ), 2.295

20.º - Kiki Bertens (HOL), 2.135

69.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 872

