Após perder 25 Kg, filho de Popó quer seguir passos do pai

É com a alcunha Mão de Ferro que Igor Gutierrez Freitas sonha trilhar um caminho vitorioso no boxe, que fez do pai - o ex-pugilista Acelino "Popó" Freitas, o Mão de Pedra - um ícone brasileiro e mundial.

Aos 16 anos, o segundo filho do hoje deputado federal do PRB (BA) fará a sua primeira luta no dia 6 de setembro próximo. Na ocasião, debuta na categoria pesos-pesados do Campeonato Baiano de Cadetes.

Apesar de desconhecer o adversário, Igor esbanja confiança semelhante, vista muitas vezes no discurso do genitor. "Vou quebrar qualquer que seja o adversário. Se meu pai era conhecido como o Mão de Pedra, eu serei o Mão de Ferro", diz, numa clara analogia a Popó, que durante seus 12 anos de carreira somou quatro títulos mundiais no esporte.

Tamanho otimismo é reflexo do árduo caminho que o adolescente precisou superar. Há três meses, o então sedentário Igor pesava 116 quilos. Incentivado por Popó, ele revela que "fechou a boca e evitou, principalmente, refrigerante" para ostentar os atuais 91 kg. Além de emagrecer 25 quilos, pegou gosto pelo esporte.

"Durante três meses, controlei a alimentação e fui treinando todos os dias. Não gostava muito, não. Fazer exercícios (risos)... Mas peguei gosto. Fazendo sparring, escola de combate, manopla, peso, saco", relata Igor, que, durante o processo de emagrecimento, teve assistência médica.

Seus treinos são acompanhados pelo ortopedista Moisés Cohen, o mesmo que cuida do ex-campeão dos pesos-pesados do UFC Júnior Cigano. Aliás, Igor treina na mesma academia que revelou seu pai e Cigano, a Champion, no bairro da Baixa de Quintas.

Seu mestre e padrinho é Luiz Dórea, responsável por levar Popó a ganhar o primeiro cinturão, o Mundial Superpena da WBO, em 1999.

Elogios do professor ao aluno - que garante assistir a lutas do pai Popó todos os dias - não faltam. "Igor é um atleta que mostrou muita garra. Uma pessoa que perde em três meses 25 quilos tem muita determinação. Não é igual ao pai (Popó), que começou com 48 quilos e foi subindo de peso, categoria", ressalta Dórea.

O experiente treinador, por sua vez, mantém-se cauteloso. "Ainda é cedo, ele está estreando e tem 16 anos, mas tem a força de vontade do pai. Está numa categoria muito difícil, peso-pesado. Mas é um atleta que vai dar muito resultado à Bahia, ao País", acredita Dórea.

Motivação

Já Popó não fala em futuro, mas na necessidade de alimentar a motivação do filho para que ele não deixe o esporte.

"A minha maior alegria é ele estar no esporte e não nas drogas. O esporte muda a trajetória de vida, mudou a minha", disse o deputado, de Brasília, em entrevista por telefone ao A TARDE.

Hoje, Popó desembarca em Salvador e promete auxiliar o filho nos últimos dias de preparação para a luta. O ex-pugilista confessa até estar com 'frio na barriga'.

"Será a estreia dele já na próxima semana. Estou nervoso (risos). Mas muito feliz por ele. Apesar da pressão externa por ser o filho do Popó, Igor está confiante, feliz e motivado. Espero e torço por seu sucesso", concluiu Popó.

Diego Adans Após perder 25 Kg, filho de Popó quer seguir passos do pai

