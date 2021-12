Após perda de pontos, Colo Colo busca 1º triunfo na Série D

A situação está cada vez mais difícil para o Colo Colo nesta Série D. Sem corresponder em campo, o time sofre também fora do gramado. O Tigre foi punido por escalação de dois jogadores irregulares na primeira rodada e perdeu três pontos no torneio, além ter pagado multa de R$ 5 mil. Agora, o time precisa vencer o Globo-RN, no domingo, 9, para seguir sonhando com o acesso.

Os atletas Guilherme e Gianlucas foram escalados sem ter seus contratos regularizados na CBF. Com a punição, divulgada pelo STJD na última segunda, o time está com um ponto negativo na classificação. Para buscar a recuperação, o técnico Gilmey Aimberê aposta no atacante Jussimar, que já marcou nesta Série D e foi titular no Baianão, torneio no qual o clube terminou na quarta posição.

Pelo grupo do Serrano, que folga nesta rodada, o destaque fica com o Central-PE. O time pernambucano encara o Treze-PB fora de casa e, se vencer, segue com a melhor campanha desta Série D. Até agora, o clube da cidade de Caruaru venceu suas três partidas, sendo duas diante da torcida.

