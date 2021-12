Após 'pausa' de 14 meses, Junior Cigano está de volta ao UFC

A arena US Airways Center, em Phoenix, nos Estados Unidos, será palco neste sábado, 13, do esperado retorno ao octgóno do ex-campeão dos peso-pesados do UFC Junior 'Cigano' dos Santos. Para os fãs do catarinense, radicado na Bahia, o sentimento é de alívio em poder vê-lo novamente em ação.

Para o lutador, o duelo contra o americano de origem croata Stipe Miocic vai além disto. O brasileiro não luta há pouco mais de um ano. O último combate de Cigano aconteceu em 19 de outubro de 2013 - ele foi derrotado de forma arrasadora pela segunda vez consecutiva pelo detentor do cinturão, o americano Cain Velasquez.

Desde então, o catarinense amargou uma sequência de lesões e teve de esperar 14 meses para voltar a competir. Atual número 2 de sua categoria, Cigano vê numa possível vitória neste sábado a chance de voltar a luta pelo cinturão dos peso-pesados.

"Eu tenho certeza de que quem vencer esta luta vai ter a oportunidade de disputar o cinturão e eu, é claro, não vou desperdiçar essa oportunidade", afirmou Cigano, em entrevista ao site oficial do UFC.

Especialista em boxe, o brasileiro se mudou desde o início do ano para o Rio de Janeiro. A saída da academia Champion, do técnico Luiz Dórea, não foi à toa. Em solo carioca, Cigano treinou com o técnico Dedé Pederneiras, especialista em jiu-jitsu e dono da academia Nova União - onde treinam o campeão dos penas, José Aldo, e o ex-campeão dos galos Renan Barão .

"Eu precisava aperfeiçoar minha luta no chão, o meu jiu-jitsu. Por isso, me mudei. Treinei só com feras e evoluí muito. Estou muito feliz por estar voltando à competição. Perguntei se os fãs preferiam nocaute ou finalização. Todo mundo quer o nocaute (risos). Foi isso que aprendi na Bahia, com meu mestre Luiz Dórea. E é isso o que vou tentar dar a eles" , declarou.

Aos 32 anos, Miocic promete ser um adversário 'parada dura' para Cigano. No cartel, ele acumula 12 vitórias e apenas uma derrota. Se não bastasse, vem de três triunfos seguidos, contra Roy Nelson e os brasileiros Gabriel Napão e Fábio Maldonado - na última luta, venceu o brasileiro em incríveis 33 segundos de luta em São Paulo.

"Cigano é o meu maior desafio até aqui. É um ex-campeão, é o número dois do ranking (de candidados ao título na categoria dos pesados), mas eu sou o número quatro. Ele bate forte, é um grande boxeador, tem boa defesa de quedas e consegue botar para baixo também. Será divertida essa luta", disse ele.

Outros brasileiros estarão em ação neste sábado. Na segunda luta mais importante da noite, Rafael dos Anjos encara Nate Diaz na categoria peso-leve.

adblock ativo