Após passaportes apreendidos, Ronaldinho e irmão prestam depoimento; duas mulheres são detidas

Os dois irmãos, Ronaldinho e Assis, prestaram depoimento em Assunção, no Paraguai, nesta quinta-feira, 5. O conteúdo das informações não foram reveladas. O promotor Federico Delfino confirmou que os números dos passaportes apreendidos pertencem a outras pessoas e foram emitidos em janeiro deste ano.

"Já verificamos que os números de passaporte pertencem a outras pessoas. São passaportes originais, mas com dados apócrifos. Esses passaportes foram tirados em janeiro deste ano", disse o promotor. Delfino ainda aponta que Ronaldinho e o irmão saíram do Brasil com documentação nacional e teriam recebido os passaportes paraguaios após desembarcarem no país vizinho, segundo informações do Uol.

Ainda segundo o site, duas mulheres foram detidas nesta quinta-feira, 5, pela polícia paraguaia por estarem supostamente envolvidas com o caso. Ambas teriam solicitado os passaportes que ontem estavam em posse de Ronaldinho e Assis. "As detidas são as que, em janeiro, solicitaram formalmente os passaportes. Elas registraram suas casas [com endereço] em La Chacarita", afirmou o investigador Gilberto Fleitas, em entrevista a uma rádio local.

