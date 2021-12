Após ouro no Rio, Micale convoca seleção sub-20 para competição amistosa no Chile

Depois de levar o Brasil ao inédito ouro olímpico no futebol nos Jogos do Rio, em agosto, Rogério Micale segue em busca de outros objetivos agora em um novo ciclo na base do time nacional. O técnico convocou nesta sexta-feira, 23, a seleção brasileira sub-20 para uma competição amistosa que será realizada no próximo mês, no Chile.

O Brasil disputará um quadrangular que também contará com Uruguai, Equador e Chile no torneio, que ocorrerá na cidade de Talca e já servirá como laboratório para o Campeonato Sul-Americano da categoria, no Equador, em 2017.

Micale convocou 22 jogadores para a competição amistosa, na qual todas as seleções irão se enfrentar e a campeã será a que somar mais pontos neste quadrangular. A estreia do Brasil será no dia 12 de outubro, contra o Uruguai. Apenas dois dias depois, o time nacional encara o Equador, antes de fechar a sua campanha diante dos chilenos já no dia 16.

A preparação para a competição começará no dia 2 de outubro, quando os jogadores terão de se apresentar à comissão técnica na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde ficarão treinando no CT da seleção até o dia 7, antes de embarcar no dia seguinte rumo ao Chile.

Embora tenham disputado a final do Brasileirão Sub-20, encerrado nesta semana, o campeão Botafogo e o vice-campeão Corinthians tiveram apenas um convocado cada na lista anunciada nesta sexta. Tratam-se do meia Matheus Fernandes, da equipe carioca, e do atacante corintiano Léo Jabá.

Os clubes que tiveram mais atletas chamados foram São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, com três cada um. Da equipe do Morumbi foram convocados o goleiro Lucas Perri e os zagueiros Eder Militão e Lyanco. Do clube carioca, por sua vez, Micale chamou o meio-campista Lucas Paquetá e os atacantes Felipe Vizeu e Matheus Savio. Já da equipe mineira foram lembrados o lateral Vitinho, o defensor Murilo e o meio-campista Vander.

Tendo em vista o período de preparação e depois o de disputa do torneio amistoso, jogadores convocados que já fazem parte dos elencos profissionais de seus respectivos clubes irão desfalcar seus times em quatro rodadas do Brasileirão, entre a 28ª e a 31ª, que ocorrerão na primeira quinzena de outubro.

Confira a lista de convocados:

Goleiros - Cleiton (Atlético Mineiro) e Lucas Perri (São Paulo).

Laterais - Raul (Grêmio), Vitinho (Cruzeiro), Jefferson (Goiás) e Marlon (Criciúma).

Zagueiros - Eder Militão (São Paulo), Everson (Bahia), Lyanco (São Paulo) e Murilo (Cruzeiro).

Meio-campistas - Caio Henrique (Atlético de Madrid), Douglas Luiz (Vasco), Lucas Paquetá (Flamengo), Matheus Fernandes (Botafogo), Ravanelli (Ponte Preta), Vander (Cruzeiro) e Artur (Palmeiras).

Atacantes - Caio Monteiro (Vasco), Daniel Penha (Atlético-MG), Felipe Vizeu (Flamengo), Léo Jabá (Corinthians) e Matheus Savio (Flamengo).

adblock ativo