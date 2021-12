Após operação, Neymar posta foto com a cara inchada

O atacante Neymar, que se recupera de cirurgias na garganta (retirada das amígdalas) e no nariz (correção de um desvio de septo nasal), postou uma foto em uma rede social logo após sair ganhar alta da clínica onde estava internado no Rio de Janeiro.

O atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira declarou ainda pelas redes sociais que está com a cara inchada e que está sem voz devido a operação na garganta.

A operação ocorreu na última sexta-feira, 6. O jogador ficou internado até o último domingo apenas para repouso pós-operatório.

Neymar só se apresenta ao Barcelona no final de julho. Sua primeira partida pelo time espanhol deve ocorrer no dia 2 de agosto, quando o Barcelona faz um amistoso contra o Santos, ex-clube de Neymar. O acordo do amistoso faz parte da venda do jogador ao Barça.

