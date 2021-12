Após operação, Chris Weidman se prepara para treinar

O americano Chris Weidman já se prepara para voltar aos treinos em duas semanas para enfrentar o brasileiro Lyoto Machida no dia 5 de julho, pelo UFC 175. O algoz de Anderson Silva passou por cirurgias nos joelhos nesta semana mas não preocupa o presidente do UFC, Dana White, já que ainda faltam três meses para a luta.

Chris Weidman ia, inicialmente, enfrentar Viltor Belfort., mas o brasileiro teve que deixar a disputa porque a Comissão Atlética de Nevada (NSAC) baniu uso do TRT (Tratamento para Reposição de Testosterona), utilizada por Belfort, em todos os esportes de combate no estado. E a luta está marcada para o Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas. Com isso, Machida ficou com a chance de disputar o título dos meio-médios.

