Após 'novela', Corinthians anuncia retorno de Elias

O retorno de Elias ao Corinthians se tornou realidade nesta segunda-feira, 7, após uma longa "novela" com o Sporting. O acerto com o time português acontece seis dias depois do fechamento da janela de transferências. O clube brasileiro pagou 4 milhões de euros por 50% do passe do volante - a outra metade é do empresário do atleta, Jorge Mendes.

O jogador deve voltar o Brasil nos próximos dias e já treinará com o grupo comandado por Mano Menezes. A reestreia, contudo, só ocorrerá após o dia 14 de julho, quando a janela de transferência for reaberta. O contrato é de três anos.

Até lá o Corinthians vai arcar com 10% do salário do atleta (R$ 50 mil). O restante será repassado pelo Sporting. Depois, o clube alvinegro ficará responsável pelo pagamento integral. O valor não está definido.

A primeira passagem de Elias no Corinthians aconteceu no início de 2008, depois de brilhar na Ponte Preta. No total, o volante disputou 154 jogos pelo time corintiano, até o fim da temporada 2010. O jogador marcou 24 gols. Será a terceira vez que Elias trabalhará com Mano Menezes - o fato também ocorreu no Flamengo. O treinador também convocou o volante quando esteve à frente da Seleção Brasileira.

adblock ativo