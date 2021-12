Após nove meses, time de Talisca volta às atividades

O Esporte Clube Olímpia, time do jogador Anderson Talisca fundado em 2016, anunciou a volta das atividades na manhã desta quinta-feira, 22. Um investidor italiano bancará toda a estrutura do time. A Águia Baiana, como é carinhosamente chamado, volta a campo, após nove meses, com um time profissional para a disputa da Série B do Baianão.

“O intuito é estarmos na elite do futebol estadual em 2020. Ficamos muito felizes por saber que um europeu viu credibilidade em nosso trabalho e resolveu apostar conosco nesse desafio. Como o Anderson Talisca ainda não podia de retomar esse sonho dele, que é o clube em atividade, nós mantivemos abertos para possibilidades como essa de um apoio terceiro. Agora que chegou, vamos com tudo em busca desse objetivo maior”, destacou Ivan Conceição, diretor de futebol do Olímpia.

A comissão técnica é formada por Sérgio Araújo (técnico), Edson Fabiano (auxiliar técnico), Victon Miller (preparador de goleiros), Neto Ruvenal (preparador físico) e Leonardo Coutinho (auxiliar de preparação física). Os mesmos profissionais já trabalharam no clube entre 2016 e 2017, ainda das atividades serem paralisadas.

"É mais um desafio que encaramos com muita seriedade, profissionalismo e expectativa. Tenho convicção de que o Olímpia vai dar muito o que falar no futebol baiano. Nossa preparação já começou, a montagem do time está em andamento e todos já estão concentrados em atingir os objetivos. Com certeza, vamos chegar fortes na disputa pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Baiano", afirmou Sérgio.

O elenco está em formação e parte do grupo já treina no Sesc Piatã. Os amistosos irão acontecer ainda neste ano, sendo que o primeiro compromisso será contra o Ceilândia, no próximo dia 28, no Distrito Federal.

* Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

adblock ativo