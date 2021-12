Após nova vitória em amistoso, Bernardinho corta Rapha e mais dois na seleção

A seleção brasileira masculina de vôlei fez, na noite de quarta-feira, seu terceiro amistoso contra a Eslovênia, atual vice-campeã europeia. Jogando em Saquarema (RJ), sem a presença de torcedores ou da imprensa, o Brasil voltou a vencer por 3 sets a 1, repetindo o resultado dos dois jogos realizados em Montes Claros (MG). A diferença é que a partida no CT do vôlei poderia ter acabado em 3 a 0.

Isso porque as comissões técnicas combinaram que o jogo-treino (chamado de amistoso pela Confederação Brasileira de Vôlei) teria quatro sets. O Brasil abriu 3 a 0 (25/19, 25/22 e 28/26) e depois perdeu o quarto set por 25/21.

Para essa partida, o técnico Bernardinho contou pela primeira vez no ano com o levantador Bruninho e com o central Lucão, que se apresentaram depois dos demais porque o clube deles, o Modena, ainda estava em temporada na Itália.

"Sempre bom retornar ao time. Jogamos bem e deu para notar já um crescimento da equipe neste terceiro amistoso do ano. É sempre bom voltar a jogar ao lado desses grandes amigos e estar em quadra pela seleção brasileira é sempre um grande prazer", disse Lucão. O time testado foi o que deve ser utilizado na Olimpíada, com Bruninho, Wallace, Lucão, Éder, Murilo, Lucarelli e o líbero Serginho.

Com a chegada dos reforços, Bernardinho já liberou três dos convocados: o ponta Lucas Loh, o levantador Rapha e o oposto Wallace Martins. A maior surpresa é o corte de Rapha antes mesmo da Liga Mundial. O levantador esteve no grupo que jogou o Mundial de 2014 e fez boa temporada pelo Taubaté. Sem ele, Bernardinho define que Bruninho e William Arjona serão os levantadores da Olimpíada.

Lucas Loh e Wallace Martins, ambos do Brasil Kirim, vice-campeão da Superliga, já eram cortes esperados. Para a posição de Loh, de 25 anos, Bernardinho já tem Lipe, Douglas Souza e Maurício Borges como reservas de Lucarelli e Murilo. Tem que cortar um. Já os opostos da Olimpíada serão Evandro e Wallace Souza mesmo.

A equipe descansa no fim de semana e volta para mais um amistoso contra a Eslovênia, quinta-feira, em Saquarema, novamente sem acesso ao público. A Liga Mundial começa para o Brasil só no dia 16 de junho, no Rio.

