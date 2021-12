Após mudanças, Brasil Open ganha elogios da ATP

Após receber diversas críticas no ano passado, a direção do Brasil Open ouviu elogios do presidente da ATP, Chris Kermode, nesta segunda-feira. O dirigente ficou satisfeito com as mudanças implementadas na competição, que está sendo disputada nesta semana, em São Paulo.

O torneio, de nível ATP 250, foi algo de críticas por parte de jogadores e torcedores em 2013. Atletas reclamaram do piso irregular e de goteiras, que chegaram a interditar uma das quadras montadas no Ginásio Mauro Pinheiro.

A qualidade da bolinha também havia sido questionada - teve críticas até do espanhol Rafael Nadal, favorito que acabou confirmando o título. Aos torcedores coube a reclamação de que não havia assentos marcados na decisão, o que atrapalhou a entrada dos fãs do esporte no Ginásio do Ibirapuera.

Depois das críticas, a organização do Brasil Open promoveu diversas mudanças, a começar pela troca do diretor Roberto Burigo por Paulo Pereira. As quadras do Mauro Pinheiro foram substituídas por um mini-estádio coberto e climatizado. As bolinhas foram trocadas e os ingressos passaram a ser numerados.

"Desde que cheguei o Gayle Bradshaw (vice-presidente executivo de regras e competição da ATP) me contou que todos os problemas tinham sido resolvidos, que haviam feito um trabalho incrível e me falou de uma maneira muito positiva. E eu fiquei impressionado pela disposição que todos têm mostrado, muito proativos. Os jogadores estão incrivelmente felizes", afirmou Chris Kermode, após visita à estrutura do Brasil Open.

Futuro

O presidente da ATP disse ainda que existe a possibilidade de trocar a data do Brasil Open com o Torneio de Buenos Aires, de mesmo nível, a partir da temporada 2015. Atualmente, a competição argentina tem início duas semanas antes do evento brasileiro.

"A ATP é uma organização 50% dos jogadores e 50% dos torneios. Nós temos que ouvir opiniões dos dois lados, além da mídia, dos fãs e dos patrocinadores, para chegar à decisão certa. É difícil porque os dois torneios são ótimos e os dois mercados também são ótimos".

Questionado sobre as chances de o Brasil sediar o ATP Finals em um futuro próximo, Kermode descartou a possibilidade. E evitou apontar uma eventual data futura. O torneio, que é antiga ambição brasileira, reúne os oito melhores tenistas de simples e duplas da temporada. Atualmente a disputa é realizada em Londres.

adblock ativo