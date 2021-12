Após morte de Campos, CBF adia jogo no Recife

Após a morte de Eduardo Campos, candidato a presidente que sofreu um acidente aéreo nesta quarta-feira, 13, em Santos, a CBF anunciou o adiamento do jogo entre Santa Cruz e Santa Rita, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para acontecer no Recife, terra do ex-governador de 49 anos.

O jogo entre Santa Cruz e Santa Rita estava marcado inicialmente para acontecer às 19h30 desta quarta-feira, no Estádio do Arruda, no Recife. Mas, diante da comoção provocada pela morte de Eduardo Campos em Pernambuco, e em todo o Brasil, a partida foi adiada para quinta, no mesmo horário e local.

O confronto entre Santa Cruz e Santa Rita vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado na quarta passada, em Maceió, o time alagoano saiu na frente e venceu por 3 a 2. Agora, a equipe pernambucana aposta no fator casa, no Arruda, para conseguir a classificação.

O pernambucano Eduardo Campos era torcedor do Náutico [leia abaixo]. À tarde, o clube divulgou uma nota de pesar pela morte do político, assim como os rivais Santa Cruz e Sport. A federação pernambucana de futebol também prestou homenagens e declarou três dias de luto.

adblock ativo