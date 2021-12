Após melhor nota da carreira, Arthur Zanetti garante: 'Dá para melhorar'

O campeão olímpico Arthur Zanetti deu um show em São Paulo, nesta sexta-feira, e obteve a melhor nota da carreira - 16.050 - na etapa classificatória da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Ainda assim, o ginasta e o técnico Marcos Goto esperam uma apresentação ainda melhor na final das argolas, que será disputada no domingo, a partir das 10h55.

"Agora é ajeitar alguns detalhes porque dá para melhorar. E sempre buscar a maior pontuação possível", avalia o especialista no aparelho. A nota de dificuldade da série foi 6.800, a mesma que apresentou em outras competições internacionais. E o resultado inédito veio devido à ótima execução de Arthur.

Mas o treinador contém a euforia do público e também fala em ajustes. "Não foi tão bom assim. Tem coisa para melhorar ainda, a gente está ajustando". Goto explica que o objetivo da comissão técnica é deixar Arthur em condição de tirar uma nota acima de 16.000 no Mundial de Glasgow (Escócia), em outubro, para ajudar a equipe brasileira a conquistar a tão sonhada vaga para a Olimpíada do Rio, em 2016.

Referência na ginástica, Zanetti ficou satisfeito com o desempenho do grupo no primeiro dia de competições no Ginásio do Ibirapuera. Exceto na barra fixa, os brasileiros avançaram às finais em todos os outros aparelhos. "Foi bom. Tem erros, é lógico. É normal. Qualquer competição vai ter erro, nunca vai ser 100%, mas acho que a equipe toda está de parabéns." Já Goto é mais crítico em sua sucinta resposta: "Razoável".

A chance de disputar uma competição em casa e brigar por uma medalha diante da sua família deixa Arthur entusiasmado. "Saber que meus pais, minha namorada, meus tios e meus primos estão aqui é muito bom porque quase nunca eles estão (presentes) em competição internacional. O Brasil está conseguindo também dar essa alegria para eles. Para mim, é emocionante demais", exalta.

