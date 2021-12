Após mal súbito em campo, Eriksen usará desfribilador cardíaco

O meia Christian Eriksen passará por uma cirurgia para corrigir um problema cardíaco que o causou um mal súbito em campo durante a partida entre Dinamarca e Finlândia no último sábado, 12. O dinamarquês passará a utilizar um desfibrilador implantável que evitará um novo incidente do tipo.

“Após Christian ter sido submetido a diferentes exames no coração, foi decidido que ele deveria ter um ICD (sigla em inglês para cardioversor desfibrilador implantável, CDI). Esse dispositivo é necessário depois de um ataque cardíaco devido a distúrbios de ritmo cardíaco. Christian aceitou a solução, e o plano foi confirmado por especialistas nacionais e internacionais que recomendam o mesmo tratamento”, disse Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa.

A Federação dinamarquesa também informou que o dispositivo será implantado om o objetivo de corrigir o desnível no ritmo dos batimentos cardíacos do coração do jogador da Inter de Milão.

Eriksen está internado em Copenhague, na Dinamarca, desde o último sábado, quando caiu desacordado após um mal súbito e precisou ser reanimado ainda em campo. Ainda não há definição sobre uma eventual retomada de carreira pelo meia de 29 anos.

