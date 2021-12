Após Lucas Lima, Palmeiras multa e afasta Patrick de Paula, flagrado em festa

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira, 21, o afastamento por tempo indeterminado do meia Patrick de Paula, após o jogador ser flagrado em um festa clandestina durante esta madrugada. Neste mês, dois funcionários do clube morreram em decorrência da covid-19.

Este é o segundo jogador que a equipe paulista afasta nos últimas dias por descumprir os protocolos de saúde contra a covid-19. Na semana passada, Lucas Lima, flagrado por torcedores em uma festa, foi o punido.

"Lamentavelmente, o Palmeiras se deparou com um novo caso de quebra de protocolo sanitário por parte de um de seus atletas. Desta vez o episódio envolveu Patrick de Paula. Da mesma forma com que tratou a situação envolvendo o jogador Lucas Lima, o clube aplicará as sanções administrativas máximas determinadas pelo seu regulamento interno. Ambos os atletas ficam afastados dos treinamentos até determinação do Departamento de Futebol", anunciou o clube que multará o atleta com a suspensão dde 40% do salário.

Patrick de Paula foi hostilizado por membros de uma torcida organizada do Palmeiras na saída de uma festa clandestina, em Tatuapé, zona leste de São Paulo. O jogador foi amparado por um segurança, não conseguiu entrar no carro e precisou voltar para onde ocorria a aglomeração.

"Lamentamos que casos de falta de empatia e de responsabilidade ainda ocorram em um momento tão difícil para a sociedade. São atitudes inadmissíveis e que receberão o devido tratamento", completou o Palmeiras em nota.

Mais cedo, na partida entre Palmeiras e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, Patrick de Paula foi advertido por entrar em campo usando um brinco, o que é proibido. Ele precisou sair de campo e desfalcou a equipe por seis minutos para tirar a jóia. Em entrevista coletiva logo após o jogo, o técnico Abel Ferreira anunciou que daria uma "bronca" no jovem jogador.

Lamentavelmente, o Palmeiras se deparou com um novo caso de quebra de protocolo sanitário por parte de um de seus atletas. Desta vez o episódio envolveu Patrick de Paula. pic.twitter.com/njtJQ3xxJC — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 21, 2021

adblock ativo