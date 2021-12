Após lesão na final, Kevin Durant passa por cirurgia no tendão

O ala-pivô Kevin Durant passou por cirurgia nesta quarta-feira, 12, após romper o tendão de aquiles no jogo da última segunda entre Golden State Warriors e Toronto Raptors, nas finais da liga americana de basquete (NBA)

O jogador afirmou em seu perfil nas redes sociais que a operação foi bem-sucedida. "Meu caminho para voltar começa agora! Tenho minha família e as pessoas que amo ao lado e agradeço muito as mensagens e o apoio enviado pelas pessoas", escreveu Durant.

O sexto jogo da série está marcado para esta quinta, 13, em Oakland (EUA). Com 3 a 2 no placar, os Raptors precisam de mais uma vitória para se sagra campeão. Em caso de triunfo dos Warriors, a grande decisão será no domingo, 16.

