Após lesão, Alisson é cortado da seleção e Ederson assume vaga no gol

O goleiro Alisson, titular da Seleção Brasileira, foi cortado neste domingo, 4, da convocação do técnico Tite visando a estreia nas Eliminatórias da Copa de 2022. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o arqueiro sofreu uma lesão no ombro esquerdo durante um treinamento pelo Liverpool.

Para o lugar do camisa 1, o comandante da Seleção Brasileira já chamou Ederson, que defende o Manchester City. Além do recém-convocado, Tite ainda tem a sua disposição os goleiros Weverton e Santos, do Palmeiras e Athletico-PR, respectivamente.

Alisson é o segundo nome cortado da lista inicial de convocados do técnico brasileiro. Na semana passada, o centroavante Gabriel Jesus também se lesionou e foi substituído pelo jovem Matheus Cunha, do Hertha Berlim, que estará fazendo sua estreia na seleção principal.

A comissão de Tite chegará em Teresópolis na noite deste domingo, 4, assim como o atacante Richarlison, do Everton. No entanto, a maior parte do grupo se apresenta entre segunda e terça-feira.

adblock ativo