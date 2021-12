Após julgamento, Flamengo perde 4 pontos no Brasileiro

Como já era esperado, o Flamengo foi punido com a perda de quatro pontos na tabela do Campeonato Brasileiro de 2013 nesta segunda-feira, 16. A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) considerou que a escalação de André Santos no duelo diante do Cruzeiro, pela última rodada da competição, foi irregular e por isso puniu o clube.

O resultado foi o mesmo do julgamento ocorrido mais cedo, no qual a Portuguesa também perdeu quatro pontos na tabela pela escalação irregular do meia Héverton. No caso do clube paulista, isso culminou na queda para a 17.ª posição da tabela e, assim, no rebaixamento para a Série B - o que manteve o Fluminense na Série A. Já para o Flamengo, a mudança foi apenas da 11.ª para a 16.ª colocação.

E o decorrer do julgamento do Flamengo também foi praticamente igual ao da Portuguesa. Como aconteceu com os paulistas, o clube carioca foi julgado culpado de forma unânime, por 4 votos a 0, e acabou condenado a pagar uma multa de R$ 1000. O departamento jurídico flamenguista pode entrar com recurso até o próximo dia 27.

O Flamengo escalou André Santos de forma irregular contra o Cruzeiro, no dia 8 de dezembro. O jogador foi expulso contra o Atlético-PR na segunda partida da final da Copa do Brasil e pegou um jogo de gancho. O atleta chegou a ficar fora do duelo contra o Vitória, o primeiro depois da decisão da Copa do Brasil, mas a ausência naquela partida não conta como suspensão. Por se tratar de uma competição diferente, é preciso esperar o caso ir a julgamento para ter validade. Assim, ele não poderia ter enfrentado o time mineiro.

