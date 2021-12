Após folga, Vitória se prepara para dois jogos em casa pelo NBB

As duas semanas de folga não fizeram com que o Vitória perdesse o posto de terceiro colocado no Novo Basquete Brasil (NBB). Antes invicto, o time sofreu a primeira derrota na última partida, diante do Campo Mourão, fora de casa. O primeiro lugar segue com o Flamengo, atual campeão do torneio, que é acompanhado de perto pelo Brasília, que, assim como o Leão, perdeu apenas um jogo na competição, mas que tem mais triunfos que a equipe baiana.

O descanso do Rubro-Negro está próximo de acabar. A retomada na competição será nesta quinta-feira, 15, às 20h (horário da Bahia), contra o Bauru, no ginásio Poliesportivo de Cajazeiras. Logo depois, no dia 17, no mesmo horário, o Leão medirá forças com o time de Franca.

A equipe comandada por Régis Marrelli terá o desafio de parar a experiente equipe do Bauru, comandada pelo ala Alex Garcia e pelo pivô Rafael Hettsheimeir. O time conta também com a juventude e o atleticismo de Gui Deodato, que costuma infernizar as defesas adversárias.

Enquanto não volta às quadras o time do Leão, se quiser galgar posições na tabela, terá de torcer por tropeços do Flamengo e do vice-líder Brasília. O atual campeão enfrentará o Caxias do Sul nesta quarta-feira, 14, no ginásio Vasco da Gama, em Caxias do Sul.

O time vem embalado e conta com o melhor pontuador da competição até aqui: Marquinhos lidera o quesito com 22,6 pontos por jogo. O melhor reboteiro, Olivinha, também pertence ao time carioca: ele tem de média 11,57 rebotes. Olivinha, aliás, também tem médias de 12,86 pontos, o que o coloca como único jogador com médias de duplo-duplo na liga, que é quando o jogador consegue ter dois dígitos em dois fundamentos.

O Leão também ligará o secador nesta terã-feira, 13, quando o Brasília vai até o ginásio Asceb enfrentar o Mogi. A equipe conta com o pivô Lucas Mariano, que vem com médias de 20 pontos por jogo e quase oito rebotes.

