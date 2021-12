Após férias, Neymar e Messi se reapresentam para pré-temporada do Barcelona

Acabaram as férias de Neymar. O atacante do Barcelona se reapresentou nesta quinta-feira, 30, fez exames médicos no centro de treinamento do clube antes de iniciar as atividades da pré-temporada. O brasileiro pôde se apresentar mais tarde do que a maior parte do elenco por ter disputado a Copa América pela seleção.

O jogador publicou na quarta-feira, 29, em seu perfil no Instagram [veja abaixo] uma foto com o troféu da Liga dos Campeões, principal conquista do Barcelona em 2015, e apresentou na legenda o desejo de que a próxima temporada seja "abençoada".

Após deixar o torneio precocemente, antes mesmo da eliminação do Brasil, pois acabou sendo suspenso pela Conmebol, Neymar viajou pelo mundo. Passou dias no Brasil, no Estados Unidos, no Japão e curtiu os últimos dias de férias na praia em Ibiza, na Espanha. O lateral-direito Daniel Alves também se reapresentou nesta quinta.

A surpresa foi a presença dos argentinos Lionel Messi e Javier Mascherano. A dupla antecipou o retorno. Como os dois disputaram a final da Copa América, o Barcelona lhes deu permissão para voltar aos trabalhos só no dia 2 de agosto, na próxima segunda-feira. Eles, porém, optaram por antecipar o retorno.

Outra novidade do Barcelona nesta manhã foi a presença do goleiro Ter Stagen, que também teve a sua reapresentação postergada em comparação ao restante do elenco por ter disputado o Campeonato Europeu Sub-21.

Assim, o único jogador do elenco do Barcelona que não se apresentou das férias foi mesmo o goleiro Claudio Bravo. O chileno conquistou o título da Copa América, adiando a sua saída para as férias, e teve a sua reapresentação marcada para a próxima segunda-feira.

Sem os jogadores sul-americanos, o Barcelona excursiona pelos Estados Unidos, onde já disputou três amistosos, contra Los Angeles Galaxy (2 a 1), Manchester United (1 a 3), Chelsea (2 a 2 e derrota por 4 a 2 nos pênaltis). O próximo amistoso da pré-temporada do time catalão será no domingo, na Itália, diante da Fiorentina.

Amanhã começa .. Que seja uma temporada abençoada 🙏🏽🙌🏽 #TBT Uma foto publicada por Nj 🇧🇷 (@neymarjr) em Jul 29, 2015 às 2:01 PDT

adblock ativo