Após exames médicos, Inter desiste de contratar Adriano

Ainda não foi desta vez que Adriano acertou a sua volta ao futebol. Nesta segunda-feira o centroavante fez exames médicos no Rio para assinar com o Internacional, mas os resultados dos testes desagradaram à diretoria do time gaúcho, que desistiu oficialmente da negociação com o ex-jogador do Flamengo.

"O Inter se retira de negociações em relação a Adriano", disse o diretor de futebol do Inter, Luís César Souto de Moura, em entrevista à Rádio Bandeirantes, na tarde desta segunda-feira.

O dirigente deu dois motivos para o fim das tratativas: "Em primeiro lugar, até o presente momento não se tem acertos financeiros entre as partes. Em segundo: a avaliação realizada pelos nossos médicos mostra que seria demandado um tempo que o Internacional não pode esperar", disse ele.

Adriano, que foi avaliado no Rio pelo médicos Paulo Rabello e pelo fisiologista Luiz Crescente, está sem jogar desde março do ano passado, quando ainda estava no Corinthians. Nesse meio tempo até assinou com o Flamengo, mas não chegou a entrar em campo. Desde o fim de 2010 ele só atuou nove vezes.

