Após exames de rotina, Pelé segue internado em São Paulo

Após ser submetido a exames de rotinas, Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Um problema de saúde foi detectado e o jogador precisou ficar internado. A informação é de que o Edson Arantes do Nascimento estaria no local há seis dias.

No último dia de agosto, o ex-jogador de futebol foi ao local para realizar procedimentos médicos, como faz todo o ano. Na ocasião, foi informado que ele havia desmaiado, fato que foi desmentido pelo próprio Pelé no Instagram.

“Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”, brincou Pelé, no Twitter.

