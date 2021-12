Após estrear, David Luiz é apresentado no Chelsea

O zagueiro brasileiro David Luiz foi oficialmente apresentado como novo reforço do Chelsea nesta sexta-feira, apesar de já ter estreado pelo clube na derrota para o Liverpool, no último domingo. O jogador foi contratado no último dia da janela europeia para transferências, por 25 milhões de euros.



"É um grande desafio para mim, mas eu tenho um forte desejo de conquistar meu espaço neste grupo, me estabelecer e aprender com meus novos companheiros a ser um melhor jogador", declarou o brasileiro, em sua apresentação oficial, na qual vestiu a camisa 4 do Chelsea.

