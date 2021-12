Após enterrada, tabela cai sobre atleta do Globetrotters

Um jogador do Harlem Globetrotters, equipe de basquete norte-americana que se apresenta pelo mundo mostrando habilidades quase acrobáticas com a bola, sofreu um acidente durante uma exibição da equipe em Honduras, e por pouco não se machucou gravemente.

Depois de uma bonita troca de passes, William "Bull" Bullard pegou o rebote, saltou para enterrar e se apoiou no aro. O suporte que segura a tabela se soltou e caiu em cima do atleta, chegando a atingir sua cabeça. Bull sofreu somente lesões no supercílio e saiu andando da quadra.

Em 2012, um acidente semelhante aconteceu com o brasileiro David Meira, de 19 anos, mas com diferente final. Durante um treino da equipe sub-22 do UniCeub/BRB, ele foi enterrar uma bola, a estrutura não suportou o peso e caiu sobre o jogador, que morreu uma semana depois.

