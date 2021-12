Após empréstimo, jogadores da base têm chance na dupla BA-VI

Os torcedores já os vaiaram e também os aplaudiram. Já pediram tanto suas entradas quanto as saídas do time. Deram adeus a eles no passado recente e, agora, os recebem de volta.



Bahia e Vitória contarão, em 2014, com jogadores formados nas divisões de base que estavam emprestados a outros clubes. Todos tiveram inúmeras chances nas equipes profissionais, mas acabaram sendo colocados para empréstimo por diversos motivos.



No Vitória, o meia Arthur Maia, 21 anos, e o atacante Willie, 20, começarão o ano no elenco principal. No Tricolor, o volante Marcone, 26 , e o atacante Rafael, 21, voltam.



No entanto, a intenção da diretoria do Bahia é dar nova oportunidade apenas ao segundo. "Conversei com Marquinhos (treinador) e ele disse que pensa, sim, em aproveitar Rafael. Já conhece seu futebol, pois trabalha muito com divisões de base", revela o assessor da presidência, Sidônio Palmeira. Quanto a Marcone, o dirigente diz que pretende encontrar um outro clube para emprestá-lo.



Após duas temporadas no time de cima do Esquadrão - nas quais realizou 42 partidas (11 como titular) e marcou 10 gols -, Rafael se dividiu, em 2013, entre o DC United, dos Estados Unidos, e o Atlético-GO. No exterior, disputou sete jogos (quatro como titular) e balançou a rede só uma vez. No Dragão, teve apenas quatro aparições (duas saindo de primeira) e não deixou sua marca.



Com a camisa do Bahia, nunca se firmou, principalmente pelas dificuldades técnicas.

Arthur e Willie

O caso dos atletas do Vitória é diferente. Inegavelmente talentosos, Arthur Maia (41 embates e quatro gols com o Rubro-negra) e Willie (26 jogos e quatro tentos pelo Leão) esbarram em problemas extra-campo.



Tachado de eterna promessa por grande parte da torcida, Maia sentiu a pressão no profissional. Em 2013, foi para o Joinville e não se deu bem: 16 partidas e apenas dois gols.



Enquanto isso, Willie, que ficou de molho no fim de 2012 por um problema cardíaco já resolvido, protagonizou seguidos casos de indisciplina que resultaram no seu afastamento tanto no Vitória quanto no Vasco, clube pelo qual disputou o Brasileirão de 2013 e se destacou: seis gols em 19 jogos.



"Vamos usar os dois. Não conversei com Willie, mas espero que ele se dedique à sua profissão. Acho que, com Ney Franco, um técnico de Seleção Brasileira no comando, perceberá que esta é a chance de sua vida. Quando a Maia, talento ele tem de sobra. Acho que só falta sequência", acredita o presidente Carlos Falcão.

