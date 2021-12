Após empate contra o Boca, Santos tem ônibus apedrejado na Argentina

Os jogadores do Santos foram hostilizados na noite desta quarta-feira, 6, após o empate sem gols contra o Boca Juniors, na La Bombonera, pelo primeiro jogo válido pelas semifinais da Copa Libertadores.

O fato aconteceu durante a chegada do time ao hotel onde eles estavam hospedados em Buenos Aires, capital argentina, quando o ônibus da equipe brasileira foi apedrejado por vândalos. O caso foi lamentado pelo clube nas redes sociais.

"O ônibus do Santos foi apedrejado quando chegava ao hotel em que está hospedado. A pedra acabou estilhaçando o vidro e poderia ter causado algum ferimento grave na delegação santista.⁣ Uma atitude lamentável que vai contra o tamanho do duelo entre duas das maiores equipes do continente", postou a assessoria do clube.⁣

Nenhum jogador ficou ferido durante o ataque. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, 13, às 19h15, na Vila Belmiro, em Santos. O time paulista precisa vencer para chegar à grande final da competição.

