Após eliminação, Tite pede conquista do Paulistão

Tite estava chateado com a eliminação na Libertadores, mas afirmou que o Corinthians tem de levantar a cabeça já para o próximo jogo, na final do Campeonato Paulista, contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro. O técnico disse que o elenco precisa esquecer a queda nas oitavas de final para o Boca Juniors, no empate por 1 a 1, quarta-feira, no Pacaembu, e focar na conquista do título do Paulistão.

"Futebol é muito rápido, e nós agora já temos a oportunidade de sermos melhores do que o Santos e conquistarmos o Campeonato Paulista", afirmou o treinador.

O Corinthians venceu o primeiro jogo da final do Paulistão, por 2 a 1, domingo, no Pacaembu, e vai jogar pelo empate para ser campeão. Tite não disse se pretende mexer na equipe, como por exemplo, recolocar Alexandre Pato como titular.

Sobre a eliminação para o Boca Juniors, Tite adotou o mesmo discurso da diretoria e disse que a arbitragem influenciou diretamente no resultado. O técnico lamentou o fato de o Corinthians não ter feito um gol na partida de ida, em Buenos Aires (perdeu por 1 a 0). Isso, segundo ele, influenciou na maneira do Boca jogar no Pacaembu.

"O Boca veio para jogar no contra-ataque e fez um gol numa bola que eu não sei se o Riquelme queria chutar ou cruzar. Ele teve muita felicidade de meter aquela bola", comentou. Após a partida, o meia Riquelme disse que realmente quis chutar ao gol, encobrindo o goleiro Cássio, que estava um pouco adiantado.

adblock ativo