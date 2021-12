Após eliminação, Nenê diz que quer renovar com Rockets: 'Me senti jovem de novo'

O Houston Rockets foi eliminado nas semifinais da Conferência Oeste após ser atropelado pelo San Antonio Spurs no Jogo 6 da série, na última quinta-feira. Mas em uma temporada com muitos pontos positivos para a franquia, o brasileiro Nenê foi um deles. Aos 35 anos, o jogador viveu um de seus melhores anos na NBA e, por isso, manifestou o desejo de permanecer para 2017/2018.

"Claro (que quero ficar). Quando cheguei aqui, as pessoas em volta de mim foram ótimas. Os dirigentes, o técnico, todos os empregados foram muito bons para mim. Quando você tem esta paz para trabalhar, as coisas boas vêm. E coisas boas vieram para mim. Espero poder ficar assim, ou até melhor. Muita coisa boa aconteceu nesta temporada. A franquia fez reviver o Nenê jovem de novo", declarou.

Em julho do ano passado, Nenê assinou contrato de uma temporada com o Rockets, pela qual recebeu quase US$ 2,9 milhões, após quatro anos e meio discretos no Washington Wizards. Em Houston, o pivô se tornou peça importante no ofensivo esquema de Mike D'Antoni, principalmente pela qualidade nos passes, se valorizou e deve garantir mais alguns anos na NBA. Resta saber se novamente no time texano.

Nenê agora terá tempo para se tratar da lesão muscular que o tirou da reta final dos playoffs da NBA. Sem ele, o Rockets foi atropelado por 114 a 75 pelo Spurs, mesmo atuando em casa, na última quinta, e acabou eliminado da disputa pelo título. Para o brasileiro, no entanto, este resultado não apaga a boa campanha do terceiro colocado da Conferência Oeste na temporada regular.

"Foi difícil, mas não muda o que construímos a temporada inteira, o ano todo. Tivemos muitas coisas boas aqui, calamos a boca de muita gente sobre suas expectativas. Nós trabalhamos, nos entregamos em quadra, mas infelizmente tivemos este último jogo, que não apaga o que fizemos durante o ano", considerou.

