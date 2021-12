Após duas derrotas, lutador baiano é cortado do UFC

O lutador baiano de MMA Ednaldo 'Lula' Oliveira é um dos três lutadores brasileiros demitidos pelo UFC. A notícia, dada pelo site especializado Bloody Elbow, ainda não foi confirmada oficialmente pelo UFC, mas a entidade já retirou de seu site oficial o perfil do lutador e de outros cinco lutadores.

Além de Ednaldo Lula, os dois brasileiros que estão fora do UFC são Roger Gracie e Vinny Magalhães. Os outros lutadores cortados da entidade são os americanos Dave Herman e Bristol Marunde, além do inglês John Maguire.

Lula perdeu as duas lutas que fez pelo UFC. Sua estreia ocorreu em janeiro deste ano, no UFC 142, no Rio de Janeiro, quando perdeu para Gabriel Gonzaga por submissão.

No seu segundo combate, Ednaldo foi derrotado por Francimar Barroso, por pontos, no UFC 163, também no Rio de Janeiro, no dia 3 de agosto.

