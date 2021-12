Após disputar prova, Ana Marcela se mudará para a África do Sul

Antes de deixar o Brasil para treinar na África do Sul, a nadadora baiana Ana Marcela Cunha tentará conquistar o tricampeonato do desafio de natação e corrida Rei e Rainha do Mar, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Marcada para este domingo, 10, a partir das 11h (da Bahia), a competição será a última no país da tricampeã mundial de maratonas aquáticas, antes da mudança para Cidade do Cabo, na África do Sul, visando sua preparação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos.

“A gente tem uma expectativa de ficar lá até a Olimpíada de Tóquio-2020. E aí, acabando o ano de 2020, teoricamente a gente retorna”, explicou Ana, deixando em aberto as decisões a longo prazo. No Rei e Rainha do Mar, a nadadora formará um quarteto com o também baiano Allan do Carmo, a paulista Poliana Okimoto e o gaúcho Fernando Ponte.

A tricampeã mundial explicou ao A TARDE estar vivendo uma grande expectativa de sucesso na nova experiência. “Fomos convidados antes de disputar a travessia Capri/Napoli (competição de 36 km com participação de Ana Marcela no último dia 3 de setembro) e ficamos uma semana conhecendo o CT de alto rendimento. Depois desse desafio, ficamos mais uma semana”, contou.

O CT na Cidade do Cabo impressionou a nadadora baiana pelo trabalho voltado para o esporte de alta performance e equipamentos de última geração. Segundo ela revelou, profissionais especificamente contratados estudam o esporte, acompanham cada avanço dos atletas, estudando sua fisiologia e técnica visando obter de cada um deles o melhor desempenho.

A expectativa deixa Ana Marcela à vontade para trocar o Brasil pelo exterior. “Provavelmente viajo no dia 14 de dezembro. Já vou passar Natal e ano Novo lá, sem a família. O meu técnico, Fernando Possenti, já está lá desde o dia 20 de novembro, adiantando as coisas“, contou a baiana.

Okimoto se aposenta

“Essa Rei e Rainha do Mar vai ser uma prova de equipe, comigo, Ana, Poliana e Fernando no grupo da elite da competição”, empolgou-se Allan do Carmo, estrela baiana que já venceu o desafio em outras oportunidades.

A equipe brasileira só vai cair na água amanhã, mas hoje, a partir das 7h, já começa o Rei e Rainha do Mar nas modalidades beach run (2,5 km ou 5 km de corrida na areia), sprint (1 km de natação no mar) e beach biathlon (1 km de natação + 2,5 km na areia), entre outras provas.

Se Ana está se despedindo do Brasil visando atingir o auge de sua carreira com uma medalha olímpica, a paulista Poliana Okimoto estará dando adeus em definitivo da maratona aquática. Ao fazer um balanço da carreira para encarar mais um ciclo olímpico, ela decidiu parar aos 34 anos, com uma medalha de bronze nos 10 km da maratona aquática nos Jogos do Rio.

A prova em que ela vai se aposentar terá transmissão ao vivo da TV Bahia. Além de não ter conseguido bons resultados na temporada, como também a desistência de disputar os Jogos de Tóquio-2020, o desejo de ser mãe pela 1ª vez foi mais um motivo que empurrou a atleta à aposentadoria.

“Conquistei tudo o que queria. Fui campeã mundial, medalhista olímpica, campeã da Copa do Mundo, fui pioneira na modalidade, na natação feminina. No lado pessoal, tem tanta coisa que ainda quero, quero ser mãe”, disse a nadadora paulista.

