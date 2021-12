Após desistir do Vitória, Escudero fecha com outro clube da Série B

Após não entrar rota de colisão com o Vitória, o meia argentino Damián Escudero acertou no sábado, 6, contrato com o Cuiabá, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por meio das redes sociais, o clube de Mato Grosso do Sul anunciou a contratação do atleta de 31 anos como primeiro reforço para a competição nacional, que começará no dia 27 deste mês de abril.

O jogador passou um período de 45 dias treinando no clube baiano e não aceitou a oferta contratual após alegar divergências com a atual diretoria. Em nota, O Rubro-Negro afirmou que o imbróglio se deu por falta de comunicação entre o atleta e seus representantes. Já a Salvador Soccer, representante do argentino no Brasil, informou que Escudero estava ciente dos valores e que faltou profissionalismo da parte do meia.

Escudero e Vitória deverão se reencontrar no dia 13 de julho, no Barradão, em partida válida pela 9ª rodada da Série B. A última partida disputada por ele, foi contra o Corinthians, em setembro de 2017, quando ainda vestia as cores do Vasco da Gama.

