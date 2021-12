Após derrota para o Botafogo, rubro-negros ganham folga neste domingo

Após a derrota de 1x0 para o Botafogo no sábado, 23, no Rio de Janeiro, o elenco do Vitória recebeu folga neste domingo, 24. A delegação rubro-negra retornou da capital carioca na madrugada e os atletas foram liberados no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Para a partida contra o Vasco, o treinador Antônio Lopes contará com o retornos dos jogadores Uelliton e Schwenck, que cumpriram suspensão contra o Botafogo. Porém, o comandante não poderá contar com o lateral Nino e o meia Bida, que receberam o terceiro cartão amarelo.

