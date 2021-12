Após derrota do Verdão, Flamengo conquista Brasileirão com quatro rodadas de antecedência

Um feito inédito assolou a Gávea neste final de semana. Os jogadores ainda comemoravam a conquista da Taça Libertadores da América no sábado, 23, nas ruas do Rio de Janeiro, quando o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro neste domingo, 24, com quatro rodadas de antecedência. Com o título, o Urubu chegou a sua sétima conquista do torneio nacional.

A consagração do título se deu após o resultado de Palmeiras e Grêmio. No confronto, o Verdão perdeu para o Tricolor pelo placar de 2 a 1. Everton e Pepê fizeram para o Imortal, enquanto Bruno Henrique descontou para o Alviverde.

Com o placar, o clube paulista caiu uma posição - após o Santos golear o cruzeiro em 4 a 1 - e viu a diferença para o líder aumentar em 13 pontos. Como faltam apenas quatro rodadas para o fim da competição, não há chances matemáticas de titulo para a equipe comandada por Mano Menezes.

Pela 34ª rodada, o time de Jorge Jesus havia entrado em campo no dia 13 de novembro, quando enfrentou o Vasco da Gama em partida eletrizante de oito gols. Na ocasião, O Rubro-Negro empatou com o Gruz-maltino em 4 a 4. Os gols da partida foram anotados por Everton Ribeiro, Danilo Barcelos (contra), e Bruno Henrique duas vezes para o Urubu. Do lado vascaíno, Yago Pikachu, Marcos Júnior, Ribamar e Marrony descontaram.

