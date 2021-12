Após deixar time dos EUA, Adriano trata visual em favela

Enquanto o destino de Adriano Imperador continua incerto, o jogador aproveita para ficar perto dos amigos na comunidade Nova Brasília, uma das favelas do Complexo do Alemão, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, o jogador publicou fotos e vídeos enquanto cortava o cabelo e fazia a barba em uma parte da comunidade, com as legendas "gueto" e "minha comunidade".

Na minha comunidade #ReiDoCorte ✂️ Um vídeo publicado por @adrianoimperador em Jun 10, 2016 às 6:59 PDT

No fim de maio, Adriano abandonou o Miami United, dos EUA, onde jogou apenas uma partida oficial. Com o futuro indefinido, a única coisa que se sabe é que o "Imperador" não defenderá mais o clube americano em partidas oficiais.

Entretanto, o Miami United divulgou nota, na época, para a afirmar que ele seguirá disponível para amistosos.

"Adriano mantém as suas ações em nosso clube e é uma parte intrincada da nossa negociação. também queremos garantir que Adriano estará em cada um dos nossos amistosos, dentro e fora dos Estados Unidos. A partir de agora, Adriano está de volta ao Brasil. Adriano tem sido tratado como jogador top desde a sua chegada ao clube, e será sempre o Imperador de Miami", disse o comunicado.

adblock ativo