Após declaração racista, Danilo Avelar terá contrato rescindido com o Corinthians

O Corinthians anunciou na tarde desta quarta-feira, 23, que irá rescindir o vínculo com o lateral-esquerdo Danilo Avelar, após declaração racista do jogador em uma plataforma de games online. Na noite de terça, 22, enquanto jogava uma partida de Counter-Strike, Avelar se referiu a outro usuário como "fih (filho) de rapariga preta".

Após a repercussão negativa, o atleta ainda chegou a se pronunciar, por meio de suas redes sociais, onde explicou o ocorrido, mas admitiu ter cometido o ato racista e se desculpou "com todos, sem exceção, mas sobretudo com a comunidade afrodescendente".

"Todos sabem que eu jogo CS:GO e, em uma das partidas, fui ofendido por um jogador estrangeiro na minha condição de brasileiro. Perdi a cabeça, mas, infelizmente piorei a situação: cometi o grave erro de escrever a um adversário uma frase de conotação racista [...] Errei, falhei e me envergonho muito disso. Na nossa sociedade temos que abolir qualquer forma de racismo", explicou o jogador.

Horas mais tarde, o time paulista também se posicionou a respeito da fala do atleta. O clube revelou estar em contato com Avelar e a empresa Elenko Sports, que representa o jogador, para formalizarem a rescisão de contrato. A decisão foi tomada pelo departamento de futebol, com apoio do departamento jurídico.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia", escreveu o clube.

Danilo Avelar chegou ao Corinthians na temporada 2018, ainda por empréstimo junto ao Torino. Após o fim de 2019, o Timão adquiriu em definitivo os direitos econômicos do atleta. Ao todo, o defensor possui 110 jogos pelo clube, com 12 gols marcados.

