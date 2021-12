Após decepção, Hamilton vê GP do Canadá como melhor chance para reação

Ainda líder do Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton viu o alemão Nico Rosberg diminuir a sua vantagem para dez pontos ao vencer as duas últimas provas. Em busca de uma resposta para o seu companheiro de equipe, o inglês avaliou que não haveria prova melhor para isso do que o GP do Canadá, que será disputado neste fim de semana no circuito de Montreal.

Hamilton revelou que a prova é uma das suas favoritas no calendário da Fórmula 1. E não é para menos. Afinal, a sua primeira vitória na categoria foi conquistada no Canadá, em 2007. E como também ganhou lá em 2010 e em 2012, o inglês é o segundo maior vencedor do GP canadense, empatado apenas com o brasileiro Nelson Piquet e atrás do alemão Michael Schumacher, com sete triunfos. Por isso, Hamilton chega otimista para a prova deste domingo.

"Só quero voltar e colocar tudo no lugar. E eu dificilmente poderia pedir um lugar melhor para fazer isso do que Montreal. Este é sempre um dos meus fins de semana favoritos, a corrida é fantástica, a cidade é muito divertida e o público é realmente entusiasmado. Eu nem sempre tive sorte no Canadá, mas eu nunca terminei fora do pódio lá e também tenho algumas grandes memórias, incluindo a minha primeira vitória. Eu sei o carro e a equipe que tenho", disse.

Hamilton poderia estar em situação mais confortável na liderança do campeonato não fosse um erro da Mercedes no GP de Mônaco. O inglês ocupou o primeiro lugar da prova quase toda, mas acabou realizando um pit stop no final, o que levou a terminar a prova apenas na terceira posição, deixando a vitória para Rosberg.

O atual campeão mundial, porém, garante que o incidente já está no passado e só pensa no GP do Canadá. "Eu acho que tudo o que precisa ser dito sobre Monaco já foi dito. Obviamente, foi uma grande decepção para mim e também para a equipe. Mas vamos aprender com isso e avançar juntos como sempre fazemos", afirmou.

