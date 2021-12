Após decepção, Federer voltará às quadras em Gstaad

Depois da queda surpreendente em Wimbledon, Roger Federer voltará às quadras diante de sua torcida, na Suíça. O número três do mundo confirmou nesta terça-feira, 2, que voltará a disputar o ATP 250 de Gstaad após nove anos. A competição terá início no dia 22 deste mês.

"Eu decidi jogar em Open de Gstaad. Estou muito empolgado por jogar na Suíça neste verão. Este foi o evento que me deu meu primeiro convite, em 1998", anunciou o suíço, em seu perfil no Twitter. Federer não compete em Gstaad desde 2004, quando se sagrou campeão diante dos compatriotas.

A decisão surpreendeu porque o torneio, de menor expressão, é disputado sobre saibro. Geralmente Federer costuma dar preferência ao piso duro nesta época do ano, por causa da preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada, que é realizado nas quadras rápidas de Nova York.

Além disso, a participação em Gstaad abre uma exceção no fechado calendário do suíço para a temporada 2013. Desde o ano passado, Federer decidira que disputaria menos torneios para ter mais tempo para se dedicar aos treinos e à família. Por essa razão, abriu mão da Copa Davis e até do tradicional Masters 1000 de Miami.

Federer voltará a competir em casa depois de ser eliminado de forma precoce em Wimbledon. O heptacampeão do torneio inglês foi derrotado logo na segunda rodada pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky, número 116 do ranking.

Em Gstaad, o tenista local pode vir a cruzar com Thomaz Bellucci. O brasileiro, que ainda se recupera de uma lesão no abdome, é o atual campeão do torneio suíço. Dos seus três títulos de nível ATP, dois foram conquistados em Gstaad - o primeiro foi em 2009. Bellucci ainda não confirmou a participação na competição.

