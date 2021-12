Após Copa, Thiago Silva faz treinos físicos no Fluminense

Considerado um dos destaques durante a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo, Thiago Silva preferiu descansar por poucos dias após o torneio na Rússia. Nesta terça-feira, o zagueiro deu uma pausa no seu período de férias no Brasil para trabalhar e, principalmente, manter a forma no CT do Fluminense.

Zagueiro do Paris Saint-Germain, Thiago Silva vestiu uniformes do clube francês enquanto utilizava a estrutura do Centro de Treinamentos Pedro Antônio, localizado na Barra da Tijuca, sendo que foi o próprio Fluminense que divulgou a presença do jogador local, em vídeos e fotos publicados nas suas redes sociais, com o jogador realizando atividades físicas.

Thiago Silva, 33 anos, iniciou a sua carreira nas categorias de base do Fluminense. Mas o zagueiro fez a sua estreia entre os profissionais pelo Juventude, depois passando pelo time B do Porto e pelo Dínamo Moscou. Depois, retornou ao clube carioca, onde atuou entre 2006 e 2008, sendo destaque do time na conquista do título da Copa do Brasil em 2007 e da equipe vice-campeã da Copa Libertadores em 2008.

O Fluminense ressaltou o status de ídolo do jogador ao celebrar a presença de Thiago Silva em seu CT, relembrando o apelido de "monstro" que lhe foi dado pelos torcedores do clube e também o classificando como "melhor zagueiro do mundo" em suas publicações, além dos dizeres "jamais esquecerei".

Depois do Fluminense, Thiago Silva passou pelo Milan e chegou ao PSG em 2012. O Mundial da Rússia foi a terceira Copa da sua carreira. Titular com Tite, ele teve o seu desempenho elogiado, mesmo que a seleção brasileira não tenha ido além das quartas de final.

