Após convocação da seleção, Tite admite que 'o leque está fechando'

O técnico Tite admitiu nesta sexta-feira, 20, que o grupo da seleção que irá representar o País na Copa do Mundo da Rússia, no próximo ano, está perto de ser fechada. Sem citar nomes ou posições, o treinador declarou que "o leque está se fechando", o que fica comprovado cada vez que o treinador anuncia uma nova lista com praticamente os mesmos nomes.

Os amistosos com Japão e Inglaterra, no próximo mês, são uma chance de o treinador fazer novos testes, mas isso basicamente será com jogadores que já vinham sendo chamados, como Diego Souza, Giuliano, Douglas Costa e Taison. E Tite explicou o motivo logo após anunciar a lista de 25 convocados, apresentada nesta sexta-feira.

"O ideal seria que tivéssemos mais tempo para oportunizar mais. O real: vai se fechando o leque de oportunidades e de número de atletas. Estando aberto, por exemplo, a um Gabriel Jesus da vida surgir num Palmeiras? Sim, mas vai se fechando naturalmente. Não adianta querer omitir", destacou o treinador. "O leque vai se fechando em função do pouco tempo que a gente tem até a Copa do Mundo."

Ele apontou que "do meio pra frente" a chance de surgir um novo jogador é um pouco mais. "Eu preciso ver e entender as funções dos atletas, estar no dia a dia. Do meio pra frente está aberto mais? Sim. Mas há outros setores", comentou. "Eu não tenho competência para mudar seis, sete, oito jogadores, e avaliar o verdadeiro potencial."

Tite deu a entender que o trio de goleiros da seleção para a Copa está definido, com Alisson, Ederson e Cássio - os três apareceram nas três últimas listas. "Em relação aos goleiros, sempre vai ter uma análise maior do Taffarel, mas a palavra final é minha. Lateral é oportunidade de ver o Danilo daqui a pouco atuando, mas tem Rafinha, Fagner. Jemerson, possibilidade de atuação. A minha amostragem fica menor, eu vou ser mais justo."

>> Confira a lista:

| GOLEIROS |

Allison - Roma (Itália)

Cássio - Corinthians (Brasil)

Ederson - Manchester City (Inglaterra)

| LATERAIS |

Alex Sandro - Juventus (Itália)

Dani Alves - PSG (França)

Danilo - Manchester City (Inglaterra)

Marcelo - Real Madrid (Espanha)

| ZAGUEIROS |

Jemerson - Monaco (França)

Marquinhos - PSG (França)

Miranda - Internazionale (Itália)

Thiago Silva - PSG (França)

| MEIO-CAMPISTAS |

Casemiro - Real Madrid (Espanha)

Diego - Flamengo (Brasil)

Fernandinho - Manchester City (Inglaterra)

Giuliano - Fenerbahçe (Turquia)

Paulinho - Barcelona (Espanha)

Philippe Coutinho - Liverpool (Inglaterra)

Renato Augusto - Beijing Guoan (China)

Willian - Chelsea (Inglaterra)

| ATACANTES |

Diego Souza - Sport Recife (Brasil)

Douglas Costa - Juventus (Itália)

Firmino - Liverpool (Inglaterra)

Gabriel Jesus - Manchester City (Inglaterra)

Neymar Jr - PSG (França)

Taison - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

