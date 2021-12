Após confirmar candidatura, Platini ganha apoio da Confederação Asiática

Um dia após confirmar sua candidatura na futura eleição presidencial da Fifa, Michel Platini ganhou um apoio de peso. Nesta quinta-feira, 30, o francês recebeu o suporte público da Confederação Asiática de Futebol. O novo pleito da Fifa está marcado para o dia 26 de fevereiro de 2016.

"Platini vai trazer estabilidade e uma transição suave para a normalidade da Fifa neste momento difícil", declarou o xeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa, presidente da entidade asiática. Na sua avaliação, o francês tem qualidades que o tornam "um candidato único", pedindo aos seus filiados que também apoiem Platini.

A confederação surpreendeu na última eleição da Fifa, no início de junho, ao apoiar oficialmente o suíço Joseph Blatter, mesmo contando com um filiado no pleito. O príncipe jordaniano Ali bin Hussein não recebeu o apoio formal da Confederação Asiática.

Ao declarar seu apoio a Platini, a entidade volta a deixar de lado o príncipe, que já demonstrou interesse em se candidatar novamente - mas ainda não oficializou sua intenção. Na quarta, 29, o jordaniano criticou a candidatura do francês. Para o príncipe Ali, Platini "não é bom para a Fifa". Os dois chegaram a causar rumores de que seriam aliados na nova eleição.

Com sua decisão, a Confederação Asiática também deve menosprezar a eventual candidatura do sul-coreano Chung Mong-joon, magnata da Hyundai. O ex-vice-presidente da Fifa já manifestou intenção de se lançar candidato na eleição de fevereiro.

