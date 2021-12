Após confirmação de luta, Popó e rival trocam provocações

A luta entre o baiano Popó, de 39 anos, e o paulista radicado nos EUA, Michael Oliveira, 25, está marcada para o dia 18 de julho, em Santos. Mesmo faltando quase dois meses para o confronto, o clima já começou a esquentar. Pelo menos nas redes sociais.

Horas após o acerto do duelo, Michael publicou uma imagem no Instagram nesta terça-feira, 26, em que ele aparece com muitas notas de dólares e ao lado do seu pai, Carlos Oliveira. Na legenda da foto, Michael diz que está sendo desrespeitado pelo baiano.

"O senhor popo Freitas está me ofendendo através do Instagram nas redes sociais, me chamando de otário é burro. Simplesmente quem foi na televisão dizer que poderia voltar lutar comigo 10 vezes e ganhar foi ele, eu estava bem quieto aqui e não preciso do Popó para ser alguém ou ter fama. O Popó tem que aprender me respeitar, simplesmente por ser um profissional igual a ele. Eu não preciso nem do Popó ou da bolsa da sua luta, A minha vida aqui em Miami não vai mudar lutando ou não com um Popó, pois continuarei andando de primeira classe e na minha ferrari. Gostaria de deixar bem claro que não tenho receio de enfrentar-lo novamente no Brasil, Japão, Estados Unidos, ou até no quintal da casa dele (sic)", escreveu.

Em contrapartida, Popó postou em seu perfil no Facebook rebatendo o comentário de Michael: "Huahuhaua! Tá se achando o "Mayweather"! Baixa a bola, Michael! Menos, menos! Andar de Ferrari e primeira classe, não vai te defender de mim, em cima do ringue! Especialmente lá, NENHUM DINHEIRO DESSE MUNDO ME COMPRA! Na sua idade, eu já tava defendendo título mundial, representando o Brasil, no mais alto escalão do boxe Internacional! Além de SER, eu sei ter e continuar humilde... É isso que me diferencia de você! (sic)".

Para completar, Popó publicou a imagem dele comemorando o nocaute sobre Michael, ainda no ringue, com a legenda: " Quem lembra dessa cena linda aí?! Isso foi há 3 anos e esse otário não para de falar besteira, sempre inventando uma coisa ou outra para justificar a derrota e desmerecer a vitória! MICHAEL, posso lutar com você 10 vezes, que ganho! E dessa vez, será ainda mais rápido! Quero te dar um nocaute para você nunca mais esquecer! É isso vai acontecer até o 3º round! Só vou deixar chegar até o round 3 para te bater um pouco mais! Pode vir… Você só é o primeiro desse meu retorno, em busca do PENTACAMPEONATO MUNDIAL DE BOXE! Que venha mais um nocaute! Que venha Michael Oliveira! Ah, mais uma coisinha… Só aceitei essa revanche, por ser no Brasil. A outra luta foi no Uruguai. Agora, quero que a Arena Santos toda LOTADA veja você cair, Michael! SE PREPARA! (sic)", acrescentou.

A luta entre Popó e Michael já lutaram em 2012. Na ocasião, o ex-campeão mundial, após cinco anos parado, venceu o desafiante por nocaute no 9º round.

Da Redação Após confirmação de luta, Popó e rival trocam provocações

adblock ativo