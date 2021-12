Após classificação polêmica, Juazeirense conhece adversário na Copa do Brasil

Depois de muita polêmica e a consolidação da vaga para a segunda fase da Copa do Brasil, ao debancar o favorito Sport, por 3 a 2, o Juazeirense já sabe quem terá pela frente no torneio nacional. A equipe do interior baiano irá enfrentar o Volta Redonda-RJ, ainda sem data definida.

>>Veja tabela da Copa do Brasil 2021

Assim como na primeira fase, o duelo será novamente no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. No entanto, sem vantagem do empate, somente a vitória interessa para ambos os times. Caso o placar termine igual, a vaga será definida em cobranças de penalidades.

Representante do chamado ‘Grupo III’, definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Cancão de Fogo levou R$ 560 mil pela disputa da fase inicial e mais R$ 675 mil por conseguir a classificação. Caso avance novamente, a premiação aumenta consideravelmente para R$ 1,7 milhões.

